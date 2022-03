उच्च प्राथमिकताओं के लिए खुलेगा डीएमएफ का खजाना, खर्च होंगे 200 करोड़

स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास के साथ स्वच्छता प्राथमिकताओं में शामिल .....

सिंगरौली. नए वित्तीय वर्ष में जिला प्रशासन उच्च प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल डीएमएफ का खजाना खोलेगा। बल्कि 200 करोड़ से अधिक की रकम खर्च भी करेगा। आगामी वित्तीय वर्ष के मद्देनजर तैयार की जा रही योजना कुछ ऐसी ही है। उच्च प्राथमिकता के अलावा अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार खर्च किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

DMF treasury will open for higher priorities, will cost 200 crores