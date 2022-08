बिजली बिल का न करें इंतजार, मोबाइल पर आएगा मैसेज

बिल जमा नहीं करने की स्थिति में काटा जाएगा कनेक्शन ....

सिंगरौली. बिजली बिल की राशि जमा करने के लिए बिल की हार्डकॉपी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि अंतिम तिथि व्यतीत होने के बाद आपके घर का कनेक्शन काट दिया जाए। बिजली कंपनी के अधिकारियों की योजना कुछ ऐसी ही है।

Do not wait for electricity bill, message will come on mobile