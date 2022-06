चोपन-चुनार रेलवे लाइन का जल्द शुरू होगा दोहरीकरण, दूर होगी समस्याएं

ऊर्जाधानी को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ, ट्रेनों की संख्या के साथ बढ़ेगी रफ्तार .....

Published: June 29, 2022 01:02:26 am

सिंगरौली. चोपन-चुनार रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। यह रेलवे लाइन ऊर्जाधानी के सिंगरौली और शक्तिनगर रेलवे स्टेशन से सीधे तौर पर जुड़ी है। ऐसे यहां के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे लाइन तैयार होने के बाद यहां के लिए न केवल ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा। बल्कि लेटलतीफी से भी मुक्त मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने इस बात की जानकारी हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी है।

Doubling of Chopan-Chunar railway line start, problem will be overcome