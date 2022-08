शहर में पक्का मकान का सपना होगा पूरा, गरीबों के लिए बनेगा आवास

नगर निगम बनाएगा गनियारी आवास योजना में बाकी रह गए 980 फ्लैट

वार्ड प्रभारियों को पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने का होगा निर्देश

सिंगरौली. शहर में पक्का मकान का ख्वाब संजोने वाले गरीबों की चाहत जल्द पूरी होगी। नगर निगम ने गनियारी आवास योजना के बाकी रह गए इडब्ल्यूएस आवासों को तैयार कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए आवास तैयार होने पर न केवल पूर्व में आवेदन करने वाले हितग्राहियों को मौका मिलेगा। बल्कि नए पात्र हितग्राहियों को भी आवास आवंटित किया जाएगा। निगम अधिकारियों ने पूर्व में बाकी रह गए आवासों की राशि को सरेंडर करने का मन बनाया था, लेकिन अब नई शहर सरकार के निर्देश पर आवास तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

dream of a pucca house in city will be fulfilled, housing will be built for poor