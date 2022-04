ब्रेक फेल होने से टकराए दो डंपर, गंभीर चालक वाराणसी रेफर

एनसीएल की जयंत खदान में देर रात हुई दुर्घटना ....

सिंगरौली. एनसीएल की जयंत परियोजना में ओबी हटाने का काम रही वीपीआर कंपनी में मंगलवार की देर रात ब्रेक फेल होने से डंपरों में भिडं़त हो गया। जिससे एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद परिसर मेें अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जहां काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दिया। जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचते कि चालक वाहन के केबिन में फंसा रहा।

Dumper collide by brake failure in Singrauli, serious driver referred to Varanasi