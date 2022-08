खेती में प्रयोग पर आधारित गतिविधियों में लगा ग्रहण, नहीं लगी फसल

सिंचाई सुविधा के अभाव के बीच वैज्ञानिकों की कमी बनी कारण

25 एकड़ के कृषि प्रक्षेत्र का ज्यादातर रकबा पड़ती, योजनाएं फेल

सिंगरौली. खेती पर आधारित प्रयोग को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र को 25 एकड़ का कृषि प्रक्षेत्र भले ही उपलब्ध करा दिया गया हो, लेकिन प्रयोग की गतिविधियां योजना के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई हैं। सिंचाई सुविधा के अभाव के बीच कृषि वैज्ञानिको की कमी प्रयोग आधारित गतिविधियों पर अमल करना संभव नहीं हो पा रहा है।

Eclipsed in activities based on use in agriculture, no crop