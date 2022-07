मतदाताओं ने ‘आप’ को दिया मौका, अब वादा निभाने की बारी

नई शहर सरकार के जिम्मे कई बड़े काम, पूरा करना बड़ी चुनौती .....

सिंगरौली. नगर निगम चुनाव के दौरान रोड शो करने आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से एक मौका मांगा था सो मिल गया। अब बारी पार्टी की विजेता प्रत्याशी द्वारा वादा निभाने की है। पार्टी ने कई लुभावने वादे किए हैं, जिसे पूरा करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा शहर के विकास को लेकर भी कई ऐसे कार्य लंबित हैं, जिसे पूरा करना नई शहर सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन कार्यालयों से लेकर चाक-चौराहों पर इस को चर्चा जोरों पर रही। आप की शहर सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है। अब देखना यह है कि अगले 5 वर्षों में शहर को क्या मिलता है।

Election: Voters gave chance to AAP, now it's turn to keep promise