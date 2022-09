कोयला की कमी दूर करेगी ऊर्जाधानी, जल्द शुरू होगी दो और नई कोयला खदान

आधा दर्जन नई खदानों को लेकर शुरू है सर्वे, निजी कंपनियों की होगी भागीदारी ....

सिंगरौली. देश में कोयला की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में ऊर्जाधानी सिंगरौली की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वैसे तो करीब एक दशक में आधा दर्जन से अधिक कोयला खदान शुरू होगी, लेकिन फौरी तौर पर दो खदानों को लेकर कार्य तेजी के साथ शुरू है। दो खदानों को कोयला मंत्रालय स्तर पर निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक खदानों को लेकर सर्वे कार्य जारी है।

Energy capital will overcome shortage of coal, new mines will start soon