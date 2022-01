छात्रों में उत्साह: पहले दिन 7 हजार से अधिक बच्चों को लगी वैक्सीन

स्कूलों में टीकाकरण अभियान ....

सिंगरौली. कोविड टीकाकरण को लेकर स्कूलों में शुरू हुए अभियान के मद्देनजर सोमवार को बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर व गांव मिलाकर कुल 46 स्कूलों में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले दिन 12 हजार से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया।

Enthusiasm among students: thousands children got vaccine on first day