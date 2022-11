पानी ने रोका फसलों पर नया प्रयोग, 50 एकड़ रकबा की बंजर जैसी स्थिति

कृषि विज्ञान केंद्र को आवंटित किया गया है प्रक्षेत्र, करोड़ों हो चुके हैं खर्च

सिंचाई की सुविधा नहीं, धान में नहीं लगी बालियां, चलाना पड़ा टै्रक्टर ....

सिंगरौली. कोल खदानों और विद्युत उत्पादन कंपनियों के संचालन के बीच जिले में कृषि की संभावनाओं पर प्रयोग के बावत कृषि विज्ञान केंद्र को 50 एकड़ का कृषि प्रक्षेत्र उपलब्ध तो करा दिया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सिंचाई की सुविधा के अभाव में प्रक्षेत्र की भूमि बंजर जैसी स्थिति में पहुंच गई है। पानी के अभाव में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए प्रयोग पर पानी फिर गया है। अगली फसल रबी में भी नए प्रयोग के शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

experiment on crops are affected for irrigation, Barren of land