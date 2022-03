बस्ती के बगल बारूद फैक्ट्रियां, सुरक्षा प्रबंध भाषण तक सीमित, चर्चा तक नहीं

वर्ष 2009 में हुए बलियारी विस्फोट हादसे के मद्देनजर फैक्ट्रियों को करना है शिफ्ट, नहीं दिख रही कोई सक्रियता ....

सिंगरौली. जिला मुख्यालय में बैढऩ शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलियरी में बस्ती के बगल विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। 12 वर्ष पहले हुई एक फैक्ट्री में विस्फोट के मद्देनजर सभी फैक्ट्रियों को बस्ती से दूर दूसरे स्थानों में शिफ्ट कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह कवायद अभी तक नहीं की जा सकी है।

Explosive factories next to settlement, security management limited to speech