बाजार बीच तेज रफ्तार से गुजरते हैं विस्फोटक पदार्थ से लोड वाहन, बन सकते हैं बड़े हादसे का कारण

प्रतिबंध बेअसर, बिलौंजी बायपास सडक़ से जाने का है निर्देश ....

Updated: April 19, 2022 12:00:29 am

सिंगरौली. विस्फोटक पदार्थ से लोड वाहन कहीं बड़े हादसे की वजह न बन जाएं। इसके मद्देनजर वाहनों को बैढऩ मुख्य मार्ग से होकर बलियरी जाने और आने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वाहन चालक मनमाने तरीके से प्रतिबंधित रूट पर पूरी रफ्तार से गुजरते हैं। वाहन चालकों की इस मनमानी पर जल्द ही रोक नहीं लगाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

Explosive loaded Vehicles pass at high speed in market, can accident