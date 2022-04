सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के रूट का हरिद्वार तक हो विस्तार

राज्यसभा सांसद ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात कर सौंपा मांगपत्र .....

सिंगरौली. यहां सिंगरौली रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन तक चलने वाले सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन के रूट का विस्तार हरिद्वार व योग नगरी ऋषिकेश तक किया जाए। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से यह मांग की गई है। यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए राज्यसभा सांसद रामशकल ने क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे के सदस्य एसके गौतम के साथ उत्तर रेलवे नई दिल्ली के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल से मुलाकात की।

Extend the route of Singrauli-Nizamuddin Express to Haridwar