सूखे की चपेट में अन्नदाता की धान, अब दलहन-तिलहन की बोवनी

मौसम पर अब नहीं रहा भरोसा .....

सिंगरौली. जिले की प्रमुख फसल धान की बोवनी पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं होने के चलते अभी तक धान की आधी बोवनी भी नहीं हो पाई है। करीब एक पखवाड़ा के इंतजार के बाद बादल रविवार और सोमवार को बरसे जरूर, लेकिन मंगलवार को आसमान फिर से साफ हो गया। ऐसे में आगे धान की फसल लगाने को बारिश होगी भी या नहीं, किसान इसको लेकर संशय की स्थिति में है।

Farmer's paddy in grip of drought, now sowing of pulses and oilseeds