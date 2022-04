खेती मुनाफा नहीं, घाटे की हो रही साबित

बिजली की कटौती से परेशान किसान, डीजल जलाकर सींच रहे खेत .....

सिंगरौली. शहर से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक ओर जहां लोग गर्मी से तड़प रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से 44 डिग्री तापमान में फसल को झुलसने से बचाने के बावत सिंचाई करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। जी हां, बैढऩ से लेकर देवसर व चितरंगी तक के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए डीजल पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मुनाफे की खेती घाटे की साबित हो रही है।

Farmer upset due to power cut, irrigating field by diesel in Singrauli