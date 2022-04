किसानों को रास नहीं आ रही गेहूं उपार्जन की नई व्यवस्था

अधिकारियों के उड़े होश, एक के बाद एक कर जारी की गई कई अपील .....

सिंगरौली. गेहूं उपार्जन को लेकर नई व्यवस्था किसानों को रास नहीं आ रही है। अधिकारियों की तमाम कोशिश के बावजूद किसान नई व्यवस्था को अपनाने तैयार नहीं है। बात स्लॉट बुकिंग सिस्टम की कर रहे हैं। जिले में गेहूं सहित अन्य उपज के उपार्जन के लिए 17 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, लेकिन अब तक उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने वाले किसानों की संख्या महज 3181 है। यही वजह है कि अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं।

Farmers are not liking new system of wheat procurement