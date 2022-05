समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री कर भुगतान को तरस रहे किसान

अभी करीब 27 करोड़ का भुगतान होना बाकी, 9963 ने किया बिक्री .....

Published: May 31, 2022 11:21:32 pm

सिंगरौली. समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री करने वालों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गेहूं की बिक्री किए कई दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। अधिकारी शासन स्तर से भुगतान होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि भुगतान स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने से लटका है।

Farmers waiting to payment sales tax of wheat on support price