कृषि विज्ञान केंद्र की बगिया में देसी-विदेशी फल-सब्जी की खेती

वैज्ञानिकों ने दुर्लभ किस्मों पर शुरू की प्रयोग आधारित खेती ....

सिंगरौली. कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयोग आधारित खेती शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों ने देश-विदेश के फल व सब्जी सहित सामान्य फसलों की खेती शुरू की है। वैज्ञानिकों की ओर से शुरू प्रयोग में कई ब्रोकली, कुन्नोवा, कुल्थी और ड्रैगन फ्रूट जैसे पौधे भी तेयार किए जा रहे हैं।

Farming of indigenous-foreign fruits and vegetables in garden of KVK