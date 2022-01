घरों में गीला कचरा से बनेगी खाद, शहर के दो वार्ड बनेंगे जीरो वेस्ट एरिया

नगर निगम का नवाचार .....

सिंगरौली. स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी के मद्देनजर किए जाने अभिनव प्रयासों की कड़ी में नगर निगम ने दो वार्डों को जीरो वेस्ट क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। एनटीपीसी आवासीय परिसर में आने वाले इन दोनों वार्डों मेंं लोगों को घर में ही गीला कचरा से जैविक खाद बनाने के लिए न केवल प्रेरित किया जा रहा है। बल्कि खाद बनाने का तरीका भी बताया जा रहा है।

Fertilizer from wet waste in houses, two wards of city in Singrauli