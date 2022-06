जरूरत के वक्त खाद की किल्लत, केवल एक बोरी डीएपी देने का निर्देश

किसान एनपीके से चला रहे काम, अभी खाद आने की उम्मीद नहीं ....

सिंगरौली. खरीफ की बोवनी शुरू हो गई है। जरूरत के वक्त खाद की किल्लत है। गोदाम में खाद का स्टॉक कम होने से किसानों को केवल एक-एक बोरी डीएपी देने का निर्देश है। इसके बदले किसानों को एनपीके दिया जा रहा है और वह उसी से काम चला रहे हैं। अभी लगभग एक सप्ताह तक खाद आने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर लाइन का काम चल रहा है।

Fertilizer shortage, only one sack of DAP available for farmers