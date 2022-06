बलियरी स्थित बारूद फैक्ट्रियों के नजदीक लगी भीषण आग, फिर जानिए क्या हुआ

जलने से बची उर्जाधानी, ट्रक के स्पेयर पार्ट और बॉडी में लगी चिंगारी से भड़की आग, दमकल की 4 गाडिय़ों ने आग पर पाया काबू, हो सकता था बड़ा हादसा.....

सिंगरौली. जिला मुख्यालय में स्थित औद्योगिक क्षेत्र बलियरी से 500 मीटर पहले मंगलवार को जब ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लगी तो रहवासियों की धड़कन बढ़ गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि आग की चपेट में पूरी बस्ती न जाए, लेकिन गनीमत यह रही कि समय पर पहुंचे फायर बिग्रेड की 4 गाडिय़ों ने आग पर काबू पा लिया। दुर्भाग्य से आग बस्ती को चपेट में लेती तो चिंगारी पास की बारूद फैक्ट्रियों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। फिर तो तबाही मचाने वाला मंजर सामने होता।

Fire broke out near gunpowder factories in Singrauli, MP