भूल जाएं ओपेन बुक की व्यवस्था, स्नातक की भी कॉलेज में होगी परीक्षा

एपीएस विवि ने कॉलेजों को दी जानकारी, मार्च में परीक्षा है संभावित ....

सिंगरौली. स्नातकोत्तर कक्षाओं की भांति इस बार स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी कॉलेज में ही होंगी। कोविड आपदा के दौरान लागू की गई ओपेन बुक परीक्षा प्रणाली को फिलहाल स्नातक कक्षाओं के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों को बाकायदा इसकी सूचना दी गई है। साथ ही तैयारी के भी निर्देश दिए गए हैं।

Forget system of open book, graduation will also be held in college