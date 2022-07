पूर्व विधायक, पूर्व जिपं अध्यक्ष, पूर्व महापौर के अलावा पूर्व मंत्री का बेटा व बहू भारी मतों से पीछे

मतदाताओं ने दिग्गजों को नकारा, कांग्रेस का होगा जिला पंचायत अध्यक्ष

सिंगरौली. जनपद पंचायत चितरंगी में मतदान के बाद हुई मतगणना में लगभग सभी दिग्गज ढेर हो गए हैं। मतदाताओं ने नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। जिला पंचायत व जनपद पंचायत सदस्य सहित सरपंच पद पर ज्यादातर नए प्रत्याशी ही मत प्राप्त करने में सबसे आगे हैं। चुनाव में जहां पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व महापौर को शिकस्त मिली है। वहीं पूर्व मंत्री के परिजनों व विधायक के समर्थक को भी जीत से सेहरा नसीब नहीं होने वाला है। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुरूप शुक्रवार को मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना देर रात तक चली।

Former MLA, zip president, mayor, son of minister reject in election