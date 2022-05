बस खिलाए ही जा रहे फोर्टिफाइड चावल, सेहत पर असर नहीं मालूम

सिंगरौली प्रदेश का पहला जिला, जहां 7 महीने पहले शुरू हुआ वितरण

उपभोग करने वालों की सेहत परखने की जरूरत नहीं समझ रहे अधिकारी

सिंगरौली. फोर्टिफाइड चावल में कई पोषक तत्व शामिल हैं। इसके सेवन से महिलाओं में एनीमिया व कुपोषण जैसी समस्याएं दूर होगी। इस दावे के साथ यहां सिंगरौली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से फोर्टिफाइड चावल का वितरण सात महीने पहले शुरू किया गया, लेकिन चावल का उपभोग करने वालों की सेहत पर इसका असर हुआ या नहीं, अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश नहीं की। इधर, स्वास्थ्य विभाग अभी भी जिले में एनिमिया की समस्या से संबंधित पुराने आंकड़े ही बता रहा है।

Fortified rice is being fed only, the effect on health is not known