मोरवा से घोरावल तक बन जाए फोरलेन तो कम हो जाएगी वाराणसी व प्रयागराज की दूरी

संसद में उठी मांग, सीधी-सिंगरौली हाइवे को 6 लेन किए जाने की बताई गई जरूरत .....

सिंगरौली. वाराणसी पहुंचने में 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। जिले के मोरवा क्षेत्र से घोरावल तक वाया चितरंगी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर निर्माण कराया जाए तो सिंगरौली से वाराणसी के साथ प्रयागराज की दूरी भी कम हो जाएगी। संसद में इस तक के साथ वाराणसी तक पहुंचने के लिए सडक़ों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग की गई। साथ ही सीधी-सिंगरौली हाइवे को फोरलेन से अपग्रेड कर 6 लेन की बनाए जाने की मांग की गई है।

four lane road Morwa to Ghorawal, distance of Varanasi will be reduced