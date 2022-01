मार्च के बाद से ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, मालगाडिय़ों की कम होगी 200 किमी की दूरी

अब चुर्क रेलवे स्टेशन में बाकी रह गया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ......

सिंगरौली. करीब ढाई महीने बाद यात्रियों की ट्रेनों के साथ एक ओर जहां मालवाहन रेल गाडिय़ों की रफ्तार में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। वहीं दूसरी ओर करीब 200 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। इससे यात्रियों के साथ सबसे बड़ा फायदा एनसीएल को कोयला परिवहन में होगा।

From March, speed of train will increase, distance will be reduced