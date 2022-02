नए शैक्षणिक सत्र से जिले में ही हो सकेगी बीएससी व बीकॉम की पढ़ाई

शासकीय महाविद्यालयों में शुरू होंगे नए संकाय, 10 में से 8 महाविद्यालयों में केवल बीए की पढ़ाई ....

सिंगरौली. सब कुछ ठीक रहा तो नए शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं को बीएससी व बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना होगा। यहीं जिले में संचालित शासकीय कॉलेजों में बीए के अलावा बीएससी व बीकॉम की पढ़ाई की जा सकेगी। क्योंकि नए सत्र में इन संकायों में पर्याप्त सीट उपलब्ध होगी।

From new academic session, studies of B.Sc-B.Com will be done in district