छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आ रही थी गांजा की खेप

पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार, एक हुआ फरार .....

सिंगरौली. छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से चार पहिया वाहन में भरकर आ रही गांजा की खेप सासन चौकी पुलिस ने मकरोहर पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो लाख रुपए कीमत का 15 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया है।

Ganja catch by Singrauli police, coming from Ambikapur in Chhattisgarh