शहरी क्षेत्र में बनेगी गौशाला, 200 सफाई कर्मियों की होगी नियुक्ति

सिंगरौली. शहरी क्षेत्र में गौशाला बनेगी। इससे सडक़ पर मवेशियों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही 200 सफाई कर्मियों की मस्टररोल पर नियुक्ति होगी। ताकि शहर का हर गली-मोहल्ला साफ हो। शुक्रवार को नगर निगम में मेयर इन काउंसिल (एमआइसी) की बैठक बुलाई गई।

Gaushala in urban area, 200 sanitation workers will be appointed in Nagar Nigam