जिओ फेंस से संभव नहीं गिरदावरी, लागू की जाए पुरानी व्यवस्था

पटवारियों ने आयुक्त भू-अभिलेख को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार का सौंपा ....

सिंगरौली. नई व्यवस्था जिओ फेंस के जरिए गिरदावरी संभव नहीं है। इसलिए फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के चितरंगी तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है। पटवारियों ने आयुक्त भू-अभिलेख को संबोधित ज्ञापन में वर्तमान व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराया है।

Girdawari is not possible with jio fence, old system should be implemented