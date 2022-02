नियम-कायदे दरकिनार कर निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे सरकारी चिकित्सक

पहले चोरी-छिपे और अब खुलेआम प्रचार प्रसार के साथ की जा रही ओपीडी .....

सिंगरौली. सरकारी चिकित्सक नियम कायदों को दरकिनार कर निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। जबकि राज्य सरकार का नियम है कि कोई भी चिकित्सक एक संस्थान में ही अपनी सेवा देगा। निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की बात तो दूर जिला अस्पताल के चिकित्सक ही इस नियम को ताक पर धरे बैठे हैं।



जिला अस्पताल के चिकित्सक पहले तो चोरी-छिपे मरीजों को निजी अस्पतालों में देखते थे, लेकिन अब वह खुलेआम निजी अस्पताल का प्रचार प्रसार करते हुए कई अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। जिले के ज्यादातर निजी अस्पताल सरकारी डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहे हैं। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन से लेकर ओपीडी तक सब संभाल रहे हैं।

Govt doctors serving in private hospitals bypassing rules and regulations in Singrauli