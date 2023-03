डेढ लाख से अधिक बहना को मिलेगा लाड़ली योजना का लाभ

Submitted by:

प्रशासन का अनुमान, आवेदन के साथ नहीं मांगा जाएगा कोई दस्तावेज

स्वयं की घोषणा होगी मान्य, प्रशासन अपने स्तर पर कराएगा जांच

सामुदायिक भवन बिलौंजी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन

Half lakh sisters will get benefit of Ladli Yojana