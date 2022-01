कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमें में फेरबदल

हटाए गए प्रभारी सिविल सर्जन, डॉ. ओपी झा को दी गई नई जिम्मेदारी .....

सिंगरौली. कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लकर स्वास्थ्य महकमें फेरबदल किया गया है। जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. एनके जैन को हटाया गया है। वहीं ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल की नई जिम्मेदारी डॉ. ओपी झा को दी गई है।

Health dept reshuffled in view of third wave of Corona in Singrauli