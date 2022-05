संकट के दौर में भारी नुकसान, आग लगने से कई टन कोयला जलकर राख

खडिय़ा बाटम क्षेत्र में हुई है घटना .....

सिंगरौली. एनसीएल खडिय़ा खदान में कोयले की मोटी परत में लगी आग से कोल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। आग का दायरा लगातार बढऩे से कोयला परत के ऊपर मौजूद पहाड़ के मलबे को खिसकने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से अब तक कई हजार टन कोयला राख हो चुका है।

Heavy loss in times of crisis, many tons of coal burnt to ashes due to fire