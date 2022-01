13 फरवरी को बजनी थी शहनाई, गांजा तस्करी के आरोप में पहुंच गया जेल

छग के बॉर्डर से डेढ़ करोड़ का गांजा पकड़ा, विंध्य में होनी थी सप्लाई ....

सिंगरौली. छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे बरहपान में सिंगरौली पुलिस ने ओडिशा से विंध्य आई डेढ़ करोड़ के गांजे की खेप पकड़ी है। तस्कर पोहा की बोरियों के नीचे 5 क्विंटल गांजा छिपाकर ट्रक से ला रहे। मौके से पकड़े गये ट्रक चालक की 13 फरवरी को शादी होने वाली थी। उससे पहले वह जेल पहुंच गया।

Hemp worth 1.5 crore was caught from border of Chhag, supply for Vindhya