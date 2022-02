अनपरा से लाए थे मादक पदार्थ हीरोइन, ग्राहक को देने से पहले हो गए गिरफ्तार

दो लाख बताई जा रही है कीमत ....

सिंगरौली. उत्तर प्रदेश के अनपरा शहर से मादक पदार्थ लाकर बिक्री के फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहे दो आरोपियों को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से दो लाख रुपए कीमत की मादक पदार्थ हीरोइन बरामद हुई है।

Heroine brought narcotics from Anpara, was arrested before giving it to customer