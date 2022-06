मान-मनौव्वल बेकार: चुनावी मैदान में जमे हैं सभी महापौर प्रत्याशी

वार्ड 41 में 17 तो 44 में हैं 11 प्रत्याशी, 9 प्रत्याशियों वाले वार्डों की संख्या 3 व 8 प्रत्याशी वाले दो वार्ड

11 वार्डों में हैं 7 प्रत्याशी, 8 वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला, एक वार्ड में केवल दो के बीच टक्कर ......

सिंगरौली. नगर निगम निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत नाम वापस लेने की अंतिम तारीख में केवल 9 पार्षदों ने नाम वापस लिए हैं, जबकि महापौर प्रत्याशी के लिए नामांकन कराने वाले सभी प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। महापौर के किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह से निगम के चुनावी मैदान में महापौर के लिए 12 प्रत्याशी और पार्षद पद के लिए 250 प्रत्याशी मैदान में है।

Honor-morale is useless: all mayor candidates are in electoral fray