अमृत सरोवर से जगी उम्मीद, खरीफ में बढ़ेगा बोवनी का रकबा

खाद-बीज के बंदोबस्त में जुटा कृषि विभाग, यूरिया लेकर जल्द आएगी एक और रेक ...

Published: May 10, 2022 11:55:26 pm

सिंगरौली. जल संरक्षण के उद्देश्य को लेकर बन रहे अमृत सरोवर व चेकडैम से किसानों के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों में भी बड़ी उम्मीद जगी है। खरीफ की बोवनी की तैयारी में जुटा अमला इस बार धान के साथ दलहन व तिलहन रकबा में बड़ी बढ़ोत्तरी करने की योजना बना रहा है। विभाग के अधिकारी शासन से मिलने निर्देशों के मद्देनजर खाद और बीज के बंदोबस्त में जुट गए हैं।

Hope raised from Amrit Sarovar, sowing area will increase in Kharif