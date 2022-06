शासकीय महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद टूटी

जनभागीदारी से महाविद्यालय शुरू करने को नहीं तैयार, विभाग से अभी देरी ....

Published: June 14, 2022 12:08:49 am

सिंगरौली. नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय महाविद्यालयों में बीएससी व बीकॉम पाठ्यक्रम शुरू होने को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयों में जनभागीदारी से पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कर रहा है, लेकिन महाविद्यालय इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी ओर से विभाग स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू किए जाने को लेकर अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अग्रणी प्राचार्य की ओर से इस बावत विभाग को एक बार फिर से पत्र लिखा गया है।

Hopes of starting new courses in govt colleges broken singrauli