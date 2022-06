रफ्तार में बस व नशे में मिला चालक तो निरस्त होगा लाइसेंस

पत्रिका अभियान को कलेक्टर ने लिया संज्ञान, निर्देश पर सक्रिय हुए अधिकारी

सडक़ सुरक्षा को लेकर आरटीओ व यातायात प्रभारी ने बस आपरेटर्स की बुलाई बैठक

सिंगरौली. सडक़ दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर आखिरकार अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को आरटीओ व यातायात प्रभारी ने बस आपरेटरों की संयुक्त बैठक बुलाकर सडक़ सुरक्षा के मद्देनजर न केवल निर्देश दिया गया। बल्कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर बस का लाइसेंस निरस्त करने सहित अन्य सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई।

If bus driver is found intoxicated in speed, license will be canceled