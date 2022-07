वादा पूरा नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है मतदाताओं की नाराजग़ी

नगर निगम चुनाव परिणाम के बाद से अधूरे कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर चलने लगे हैं कमेंट ....

सिंगरौली. जिले में वर्षों से अधूरे कार्यों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा विधानसभा में भी भुगतना पड़ सकता है। नगर निगम चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही कमेंट पढऩे को मिल रहे हैं।

If promise not fulfilled, displeasure of voter be seen in assembly election