हाईवे में संतोषजनक काम नहीं हुआ तो एनसीएल को दी जाएगी जिम्मेदारी

कलेक्टर का ऊर्जांचल व्यापार संघ से दावा, 15 दिन की मांगी मोहलत .....

सिंगरौली. सीधी-सिंगरौली हाईवे में सर्किट हाउस मोरवा से खनहना बैरियर तक संतोषजनक कार्य नहीं हुआ तो निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एनसीएल को दिला दी जाएगी। हाईवे की समस्या को लेकर 20 सितंबर को चक्काजाम कर आंदोलन शुरू करने की घोषणा करने वाले ऊर्जांचल व्यापार को कलेक्टर द्वारा यह आश्वासन दिया गया है।

If satisfactory work not in highway, then responsibility given NCL