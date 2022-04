महुआ खरीदी की बने व्यवस्था तो और मजबूत हो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था

जीवनयापन का मुख्य आधार है महुआ संग्रहण, मिलती है आधी-अधूरी कीमत

उचित व्यवस्था का अभाव, मेहनत आदिवासियों की, मुनाफा कमाते हैं बिचौलिए

सिंगरौली. आदिवासियों का जीवनयापन महुआ पर निर्भर है। महुआ फूल के संग्रहण में पूरे परिवार के साथ मेहनत कर लाखों कमा तो लेता है, लेकिन मेहनत के अनुरूप आदिवासियों को महुआ की कीमत नहीं मिल रही है। मेहनत तो आदिवासी करते हैं लेकिन बड़ा मुनाफा बिचौलिए कमाते हैं।

If system of buying Mahua should be stronger then economy of tribals