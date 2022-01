आयुष चिकित्सा में मरीजों की बढ़ी रुचि, सुविधाएं नहीं

महज 4 चिकित्सकों के भरोसे पूरा जिला .....

सिंगरौली. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में एक बार फिर आयुष चिकित्सकों की कमी खलने लगी है। वजह एक ओर जहां जिला अस्पताल में उनकी जरूरत महसूस हो रही है। वहीं शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इन सबके बीच विभाग में केवल 4 चिकित्सक पूरा जिला संभाल रहे हैं। स्थिति यह है कि मरीजों को दवासाज परामर्श दे रहे हैं।

Increased interest of patients in AYUSH medicine, no facilities in Singrauli