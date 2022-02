पेयजल की निर्भरता के साथ रिहंद जलाशय में बढ़ता जा रहा प्रदूषण

छोड़ा जा रहा कोयला व डीजल युक्त पानी .....

सिंगरौली. रिहंद जलाशय पर जैसे-जैसे पेयजल की निर्भरता बढ़ रही है, पानी और जहरीला होता जा रहा है। कोल खदानों व कोल वाशरी का कोयला व डीजल पानी विभिन्न नालों के जरिए जलाशय में जाने से पेयजल खतरनाक रसायनों से दूषित हो रहा है। स्थिति संज्ञान में होने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जलाशय को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। जिला प्रशासन भी इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है।

Increasing pollution in Rihand reservoir with dependence on drinking water