एनसीएल का नवाचार: कोयला खदान की मिट्टी से बनाई जाएगी रेत

जल्द शुरू होगा 10 करोड़ का कारोबार .....

सिंगरौली. एनसीएल की अमलोरी परियोजना में जल्द ही एक नवाचार शुरू होगा। बात कोयला खदान से निकलने वाली मिट्टी यानी ओबी (ओवर बर्डन) से रेत बनाने की तैयार योजना की कर रहे हैं। कोयला कंपनी की अमलोरी परियोजना ने न केवल ओबी से रेत बनाने की योजना बनाई है। बल्कि इसको लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही कार्य करने वाले एजेंसी तय कर ली जाएगी।

Innovation of NCL: sand will be made from soil of coal mine