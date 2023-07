स्कूलों का नियमित करें निरीक्षण, शिक्षक अनुपिस्थत मिलें तो करें कार्रवाई

Submitted by:

सिंगरौलीPublished: Jul 08, 2023 12:09:56 am

नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों की बुलाई बैठक, दिया निर्देश .....

Inspect schools regularly, take action if teachers are found absent