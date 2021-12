हाइवे निर्माण का निरीक्षण: दुर्घटनाओं की वजह बना पुल, नया जल्द बनाने का निर्देश

कलेक्टर व एसपी ने किया अवलोकन ....

सिंगरौली. सीधी-सिंगरौली हाइवे के निर्माण की सुस्त कार्य प्रगति की लगातार शिकायत मिल रही है। शिकायत के मद्देनजर कलेक्टर राजीव रंजन मीना व एसपी बीरेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को हाइवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में संयुक्त रूप से दोनों अधिकारियों ने न केवल निर्माणाधीन सडक़ की गुणवत्ता का अवलोकन किया। बल्कि कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है।

Inspection of highway construction: Bridge became cause of accidents, instructions to build a new one soon