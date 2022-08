लंबे समय बाद जबलपुर जाने उर्जाधानी के यात्रियों को बड़ी राहत

सिंगरौली से जबलपुर के लिए आज से चलेगी इंटरसिटी ....

सिंगरौली. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज रविवार को सिंगरौली से 4.40 बजे चलकर जबलपुर तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। लंबे समय बाद ऊर्जाधानी के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले यात्रियों को एकमात्र शक्तिपुंज सहारा बन रही थी। अब इंटरसिटी का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को जबलपुर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

Intercity will run from Singrauli to Jabalpur from today