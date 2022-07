उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश की चाहत, छात्र पहुंच गए कोटा-भोपाल

इंजीनियरिंग व मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई में रुचि, बीए जैसे पाठ्यक्रमों में रुझान कम ...

सिंगरौली. जिले में संचालित शासकीय कॉलेजों में आधी से अधिक सीट खाली रह गई है। इसकी मुख्य वजह छात्र-छात्राओं में उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश की चाहत है। हायर सेकंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आधे से अधिक छात्र-छात्राओं का रुझान बीए, बीएससी व बीकॉम न होकर इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसे अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की ओर होता है।

Interest in studying engineering-medical courses, no in BA